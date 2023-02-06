Зеленский: Украина готова оказать помощь Турции в связи с землетрясением
06.02.2023, 09:10
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офису президента)
Украина готова помочь Турции в связи с землетрясением, которое унесло сотни жизней в этой стране и Сирии. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших. Также президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Мы поддерживаем жителей Турции в это трудное время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", – написал Зеленский.
СПРАВКА. От землетрясения также пострадала Сирия. Но Украина разорвала дипломатические отношения с этим государством, после того, как Дамаск признал "республиками" созданные Кремлем террористические организации ЛНР и ДНР.
- В ночь на 6 февраля на востоке Турции и в Сирии произошло мощное землетрясение с десятками афтершоков. Погибли около 200 человек.
- МИД проверяет, пострадали ли украинцы.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии