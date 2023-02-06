Зеленский: Украина готова оказать помощь Турции в связи с землетрясением

Украина готова помочь Турции в связи с землетрясением, которое унесло сотни жизней в этой стране и Сирии. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

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Он выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших. Также президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Мы поддерживаем жителей Турции в это трудное время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", – написал Зеленский.

СПРАВКА. От землетрясения также пострадала Сирия. Но Украина От землетрясения также пострадала Сирия. Но Украина разорвала дипломатические отношения с этим государством, после того, как Дамаск признал "республиками" созданные Кремлем террористические организации ЛНР и ДНР.

В ночь на 6 февраля на востоке Турции и в Сирии произошло мощное землетрясение с десятками афтершоков. Погибли около 200 человек.

МИД проверяет, пострадали ли украинцы.

Марко Сировой

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