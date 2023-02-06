UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Украина готова оказать помощь Турции в связи с землетрясением

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 09:10
Зеленский: Украина готова оказать помощь Турции в связи с землетрясением - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офису президента)

Украина готова помочь Турции в связи с землетрясением, которое унесло сотни жизней в этой стране и Сирии. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших. Также президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Мы поддерживаем жителей Турции в это трудное время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", – написал Зеленский.

СПРАВКА. От землетрясения также пострадала Сирия. Но Украина разорвала дипломатические отношения с этим государством, после того, как Дамаск признал "республиками" созданные Кремлем террористические организации ЛНР и ДНР.
  • В ночь на 6 февраля на востоке Турции и в Сирии произошло мощное землетрясение с десятками афтершоков. Погибли около 200 человек.
  • МИД проверяет, пострадали ли украинцы.

 

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Сирия землетрясение Турция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 