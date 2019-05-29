Зеленский улетел к шахтерам во Львовскую область

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область, где под Червоноградом на шахте "Лесная №6" сегодня ночью произошло обрушение породы, из-за чего там погибли два горняка. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба главы государства.

На шахте погибли двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.

Ранее сегодня в АП сообщили, что 4-5 июня Зеленский отправится в столицу ЕС.

В сериале "Слуга народа", где Зеленский сыграл президента, был эпизод, когда на шахте во Львовской области происходит авария, и вопреки агрессивной украиноязычной "охране" объекта начальник предприятия вызывает спасателей с оккупированной территории, которые вытаскивают горняков. Бригадир от сериального "Л/ДНР" и начальник шахты обмениваются рукопожатием, и первый говорит "одну справу робимо".

В конце апреля 2019 года взрыв в забое шахты на временно оккупированной территории унес жизни 17 человек.