Зеленский упрекнул Запад, что в Украину не поставили много обещанных систем ПВО

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Союзники до сих пор не передали Украине часть обещанных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на 24-м заседании "Рамштайна", в котором на этот раз участвует лично.

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Он поблагодарил всех партнеров за то, что на саммите НАТО в Вашингтоне были приняты "серьезные решения" по ПВО для Украины. Но подчеркнул, что эти договоренности выполнены не полностью.

"Я не буду говорить количество систем, которые мы получили. Но количество систем ПВО, которые не были поставлены, значительное... Мир имеет достаточно систем ПВО, чтобы обеспечить то, чтобы российский террор не имел результатов. Призываю вас быть более активными в этой работе с нами по ПВО", – сказал Зеленский.

Также президент добавил, что Украине нужно больше истребителей F-16. Сейчас самолеты эффективно работают, сказал он, и сбивают ракеты, но их нужно больше.

"Нам нужен гораздо более крепкий воздушный флот F-16. И у меня есть предложения, которые озвучу, когда пресса выйдет", – сказал Зеленский.

С аналогичным заявлением по поводу систем ПВО Patriot 29 августа выступил тогда еще министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что между обещанием от Запада и датой фактического прибытия в Украину военной помощи уходит много времени.

4 сентября немецкий канцлер Олаф Шольц объявил о 17 системах ПВО для Украины.

Румыния дарит Украине систему ЗРК Patriot. 5 сентября президент страны подписал закон.

6 сентября Великобритания объявила о передаче Украине ракет ПВО на 162 млн фунтов.

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