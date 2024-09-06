Зеленський дорікнув Заходу, що в Україну не поставили значну кількість обіцяних систем ППО

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Союзники досі не передали Україні частину обіцяних систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський на 24-му засіданні "Рамштайну", в якому він цього разі бере участь особисто.

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Він подякував усім партнерам за те, що на саміті НАТО у Вашингтоні були ухвалені "серйозні рішення" щодо ППО для України. Але наголосив, що наразі ці домовленості виконані не повністю.

"Я не буду казати кількість систем, які ми отримали. Але кількість систем ППО, які не були поставлені, є значною... Світ має достатньо систем ППО, щоб забезпечити те, щоб російський терор не мав результатів. Закликаю вас бути більш активними у цій роботі з нами щодо ППО", – сказав Зеленський.

Також президент додав, що Україні треба більше винищувачів F-16. Зараз літаки ефективно працюють, сказав він, та збивають ракети, але їх треба більше.

"Нам потрібен набагато міцніший повітряний флот F-16. І я маю пропозиції, які озвучу, коли преса вийде", – сказав Зеленський.

З аналогічною заявою щодо систем ППО Patriot 29 серпня виступив тоді ще міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що між обіцянкою від Заходу та датою фактичного прибуття в Україну військової допомоги минає багато часу.

4 вересня німецький канцлер Олаф Шольц оголосив про 17 систем ППО для України.

Румунія дарує Україні систему ЗРК Patriot. 5 вересня президент країни підписав закон.

6 вересня Велика Британія оголосила про передання Україні ракет ППО на 162 млн фунтів.

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