Зеленский утвердил наблюдателей в комиссию правовой реформы

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Президент Владимир Зеленский постановил утвердить персональный состав комиссии по вопросам правовой реформы, а также дал право голоса консультантам и наблюдателям от международных организаций. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на его сайте.

Утверждены также положения о комиссии.

Консультанты и наблюдатели от международных организаций будут принимать участие в работе с правом голоса.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования – с сегодняшнего.

Ранее сегодня сообщалось, что президент проводит совещание с топ-чиновниками силовых ведомств и армейских подразделений из-за вчерашней гибели четырех военнослужащих на востоке Украины.

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