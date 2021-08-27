Президент Владимир Зеленский утвердил "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины". Указ Зеленского опубликован на сайте президента.

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Указом Зеленского №448/2021 от 26 августа 2021 года вводится в действие решение СНБО об утверждении внешнеполитической стратегии и утверждается ее текст.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на его секретаря, Алексея Данилова.

Целью внешней политики в документе названо утверждение Украины в мире как сильного и авторитетного европейского государства, способного обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации своего потенциала, экономики и украинского общества.

Стратегия предполагает шесть приоритетных направлений внешней политики:

1. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

2. Противодействие агрессивной политике России;

3. Курс на членство в ЕС и НАТО;

4. Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;

5. Защита прав и интересов граждан Украины за границей;

6. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

4 июня 2021 года состоялось очередное заседание СНБО, на котором вопросы неотложных мер по углублению интеграции Украины в НАТО рассматривались в тайном режиме, все необходимые решения были приняты единогласно.

23 июля Зеленский ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО.

30 июля СНБО одобрил стратегию внешнеполитической деятельности Украины.

Денис Юдин

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