Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины
Президент Владимир Зеленский утвердил "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины". Указ Зеленского опубликован на сайте президента.
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Указом Зеленского №448/2021 от 26 августа 2021 года вводится в действие решение СНБО об утверждении внешнеполитической стратегии и утверждается ее текст.
Контроль за выполнением решения СНБО возложен на его секретаря, Алексея Данилова.
Целью внешней политики в документе названо утверждение Украины в мире как сильного и авторитетного европейского государства, способного обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации своего потенциала, экономики и украинского общества.
Стратегия предполагает шесть приоритетных направлений внешней политики:
1. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;
2. Противодействие агрессивной политике России;
3. Курс на членство в ЕС и НАТО;
4. Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;
5. Защита прав и интересов граждан Украины за границей;
6. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
- 4 июня 2021 года состоялось очередное заседание СНБО, на котором вопросы неотложных мер по углублению интеграции Украины в НАТО рассматривались в тайном режиме, все необходимые решения были приняты единогласно.
- 23 июля Зеленский ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО.
- 30 июля СНБО одобрил стратегию внешнеполитической деятельности Украины.
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