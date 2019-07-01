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01.07.2019, 16:41

Зеленский уволил глав райадминистраций в Киевской области

Зеленский уволил глав райадминистраций в Киевской области - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Распоряжения об увольнении глав РГА опубликовали на сайте президента

Президент Владимир Зеленский уволил пятерых глав районных государственных администраций в Киевской области. Соответствующие распоряжения опубликовали на сайте главы государства.

Зеленский уволил глав Бородянской РГА Вадима Чередника, Васильковской РГА Владислава Одинца, Вышгородской РГА Вячеслава Савенко, Обуховской РГА Михаила Письменного и Полесской РГА Александра Жданова. 

Также президент сделал ряд назначений в руководстве СБУ. Ранее он уволил еще трех глав ОГА. 

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Теги: Владимир Зеленский, вадим чередник, владислав одинец, вячеслав савенко, михаил письменный, александр жданов
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