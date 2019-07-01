Зеленский уволил глав райадминистраций в Киевской области

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский уволил пятерых глав районных государственных администраций в Киевской области. Соответствующие распоряжения опубликовали на сайте главы государства.

Зеленский уволил глав Бородянской РГА Вадима Чередника, Васильковской РГА Владислава Одинца, Вышгородской РГА Вячеслава Савенко, Обуховской РГА Михаила Письменного и Полесской РГА Александра Жданова.

Также президент сделал ряд назначений в руководстве СБУ. Ранее он уволил еще трех глав ОГА.

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