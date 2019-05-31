Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

Петр Цигикал (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Госпогранслужбы Петра Цигикала. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

Другим указом Зеленский уволил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Ранее сегодня президент уволил первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

Также Зеленский уволил с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука и сменил состав СНБО.