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31.05.2019, 16:57

Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

Зеленский уволил главу Госпогранслужбы - Фото
Петр Цигикал (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Другим указом Зеленский уволил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Госпогранслужбы Петра Цигикала. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

Другим указом Зеленский уволил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Ранее сегодня президент уволил первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

Также Зеленский уволил с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука и сменил состав СНБО.

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Теги: Петр Цигикал, Владимир Зеленский, госпогранслужба, гпсу
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