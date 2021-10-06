Зеленский уволил и назначил ряд послов Украины в иностранных государствах

Президент Владимир Зеленский уволил пятерых послов Украины в шести иностранных государствах и назначил трех послов в шести других иностранных государствах. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

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В частности, Зеленский уволил с должности посла в Бразилии Ростислава Троненко, с должности посла в Таджикистане и Афганистане по совместительству – Василия Серватюка, с должности посла в Египте — Евгения Никитенко, с должности посла в Литве — Владимира Яценковского. Президент также принял отставку Ивана Кулебы с должности посла в Армении.

В то же время президент назначил Андрея Праведника послом в Камеруне; Оксану Драмарецкую — послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике по совместительству; Валерия Кирдоду — послом в Камеруне.

28 апреля Зеленский подписал указ об увольнении с поста посла Украины в Австрии Александра Щербы.

25 августа президент назначил Всеволода Ченцова новым послом Украины в Европейском союзе.

В тот же день Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности посла Украины в Канаде.

Вадим Ребрина

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