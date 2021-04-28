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Зеленский уволил посла Щербу. Он известен активной борьбой с российской пропагандой

28.04.2021, 19:04
Зеленский уволил посла Щербу. Он известен активной борьбой с российской пропагандой - Фото
Александр Щерба (фото - Alexander Scherba, Facebook)

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с поста посла Украины в Австрии Александра Щербы. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

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"Уволить Щербу Александра Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия", – говорится в указе президента.

Щерба известен активной борьбой с российской пропагандой.

В статье для австрийской газеты Die Presse посол призывал ЕС "стряхнуть свое оцепенение перед наглостью России" и принудить ее уважать международное право.

Когда, в начале апреля австрийская газета Der Standard повторила нарратив пропаганды РФ, назвав "гражданской" российско-украинскую войну на Донбассе, Щерба мгновенно отреагировал.

Посол опубликовал скриншот материала Der Standard, который вышел под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, гражданская война снова вспыхивает".

"Украинская земля. Российские флаги, солдаты, оружие – на одной стороне. Украинские – на другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard", – написал Щерба.

В ответ на вчерашний скандал с информагентством Reuters, которое опубликовало видео с балом во временно оккупированном Крыму, украинский посол написал: "Эй, Рейтер, держу пари, в 1930-х годах вы рассказывали, насколько красивы костюмированные вечеринки Гитлера в Альпах".

Комментируя активность российских пранкеров, Щерба писал: "Эти так называемые "пранки" – еще один способ для Путина распространять ложь и недоверие в мире. Для России нет ничего слишком грязного".

  • Щерба был назначен послом Украины в Австрии в 2014 году.

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Наталия Медведева
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Александр Щерба Владимир Зеленский австрия посол дипломат
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