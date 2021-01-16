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Зеленский уволил из набсовета Культурного фонда директора канала Пинчука и Роговцеву

16.01.2021, 12:48
Зеленский уволил из набсовета Культурного фонда директора канала Пинчука и Роговцеву - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уволил из набсовета Украинского культурного фонда директора канала ICTV Александра Богуцкого и актрису Аду Роговцеву. Об этом говорится в указе на сайте президента.

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Зеленский отменил указ пятого президента Петра Порошенко от 14 декабря 2017 года, которым Богуцкий и Роговцева были назначены.

Вместо них он ввел в набсовет поэта и драматурга Юрия Рыбчинского, а также Артема Сурина – путешественника и бизнесмена (основатель ООО Ван Лай Тревел). Они будут назначены по их согласию.

Согласно профильному закону, президент по квоте имеет право назначать двух членов набсовета УКФ.

СПРАВКА. Канал ICTV входит в медиахолдинг StarLightMedia, которым владеет бизнесмен Виктор Пинчук.
  • В конце декабря 2020-го Зеленский уволил с должности главы Черкасской облгосадминистрации Сергея Сергийчука, который проработал около трех месяцев.

Читайте также: Зеленский после критики уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО

Марк Сировой
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