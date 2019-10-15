Зеленский уволил с военной службы Кузьмука

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы экс-министра обороны и экс-вице-премьера Александра Кузьмука. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Как говорится в указе, Кузьмук был отправлен в отставку по возрасту с правом ношения военной формы.

Справка. Родился 17 апреля 1954 года в Славуте Хмельницкой области. В 1975 году окончил Харьковское высшее танковое командное училище, в 1983-м - Военную академию бронетанковых войск, в 1998-м - академию Вооруженных сил Украины.

25 марта 2014 г. и.о. президента Александр Турчинов назначил Кузьмука внештатным советником главы государства по вопросам обороны.

Заметную часть своей известности генерал приобрел благодаря двум громким скандалам, связанным с трагическими последствиями армейских учений во время его первой каденции на посту главы Минобороны.