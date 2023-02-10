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Зеленский в Брюсселе передал союзникам списки необходимого ВСУ оружия – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 22:04
Зеленский в Брюсселе передал союзникам списки необходимого ВСУ оружия – Spiegel - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

На саммите Евросоюза в Брюсселе президент Владимир Зеленский передал союзникам списки оружия, в котором остро нуждается ВСУ. Об этом сообщает Spiegel.

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Издание ссылается на публикацию агентства dpa, которое цитирует мнение высокопоставленного чиновника, что "украинцы поступают довольно умно", "точно знают, что им нужно", и "знают, о чем можно просить". По его словам, переданный список учитывает существующие запасы вооружений, которыми располагают европейские страны.

Источник dpa считает, что целью передачи этих списков было усилить давление на отдельные государства, чтобы они увеличили военную помощь Украине.

Как сообщает BBC, в правительстве ФРГ отрицают, что получили такой список, но власти Австрии и Эстонии подтвердили, что им такие списки передавали.

  • 8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.
  • 9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину и что этот процесс может занять месяцы. 
    • Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным. 

    Читайте также: "Смотрим все варианты": у премьера Британии прокомментировали планы о самолетах для ВСУ

    Сергій Бережний
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    Владимир Зеленский саммит Евросоюза военная помощь
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