Зеленский в конце октября посетит Великобританию – Пристайко
15.10.2021, 07:48
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
В конце октября президент Владимир Зеленский посетит Великобританию. Об этом вчера, 14 октября, в интервью телеканалу Дом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В ближайшее время мы ожидаем высокую делегацию под руководством главы государства, в конце этого месяца в Соединенное Королевство приезжает президент Украины", – заявил Пристайко.
Пристайко также анонсировал встречу между Украиной и Великобританией на уровне министров иностранных дел в рамках стратегического диалога.
- 14 июня 2021 года Зеленский провел беседу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
- 21 июня Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве, который предусматривает совместное проектирование и постройку военных кораблей в двух странах, реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.
- Вчера, 14 октября, Пристайко также рассказал, что в Украине с помощью Великобритании началось строительство двух военно-морских баз
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии