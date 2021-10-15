Зеленский в конце октября посетит Великобританию – Пристайко

В конце октября президент Владимир Зеленский посетит Великобританию. Об этом вчера, 14 октября, в интервью телеканалу Дом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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"В ближайшее время мы ожидаем высокую делегацию под руководством главы государства, в конце этого месяца в Соединенное Королевство приезжает президент Украины", – заявил Пристайко.

Пристайко также анонсировал встречу между Украиной и Великобританией на уровне министров иностранных дел в рамках стратегического диалога.

14 июня 2021 года Зеленский провел беседу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

21 июня Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве, который предусматривает совместное проектирование и постройку военных кораблей в двух странах, реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Вчера, 14 октября, Пристайко также рассказал, что в Украине с помощью Великобритании началось строительство двух военно-морских баз

Денис Юдин

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