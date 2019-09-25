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Зеленский в ООН рассказал о Слипаке и показал 12,7-мм пулю: фото

Зеленский в ООН рассказал о Слипаке и показал 12,7-мм пулю: фото - Фото
Владимир Зеленский на дебатах Генассамблеи ООН (Фото: EPA)
25.09.2019, 17:08

Президент выступил на дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский во время выступления на дебатах в Генассамблее Организации объединенных наций рассказал об оперном певце Василие Слипаке, который погиб в Донбассе. В ходе рассказа Зеленский достал пулю, которая, по его словам, лишила певца жизни.

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным - стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров всего мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-гардене, на Гранд-опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но, к сожалению, есть вещь, которая не позволит этого сделать. Она выглядит вот так", - сказал Зеленский и показал присутствующим боеприпас.

"12,7 мм, которые не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь", - добавил он.

Глава государства отметил, что такой патрон стоит $10 и "сегодня на планете это и есть стоимость человеческой жизни".

"Таких историй - тысячи. Таких пуль - миллионы. Добро пожаловать в 21 столетие - век возможностей. Где вместо быть услышанным у вас есть возможность быть убитым", - сказал Зеленский.

После он пояснил присутствующим, что Слипак погиб в районе боевых действий, защищая Украину от российской агрессии.

У Зеленского сегодня, помимо выступления, ожидается рабочая встреча с президентом США Дональдом Трампом

Справка. Василий Слипак 19 лет жил и работал во Франции, был солистом в Парижской национальной оперы. С началом Майдана возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции в поддержку Украины. С 2015 года Слипак воевал в Донбассе в составе Добровольческого украинского корпуса Правый сектор. У Слипака был позывной Миф - сокращенно от Мефистофеля, персонажа его любимой оперы "Фауст".

29 июня 2016 года погиб от пули снайпера вблизи поселка Луганское в Бахмутском районе Донецкой области. Пятый президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины, встретился с родителями Слипака и передал им эту награду погибшего сына.

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