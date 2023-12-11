Зеленский в США. Обсудил фронт и военное сотрудничество с главой Пентагона и топ-генералом

Стороны говорили о вызовах для глобальной безопасности, развитии событий на фронте и дальнейшем сотрудничестве Украины с США в сфере обороны

Фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский начал свой визит в Соединенные штаты Америки и встретился с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. Встреча прошла в Национальном университете обороны США, сообщил украинский лидер.

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"Обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны", – написал Зеленский.

Президент отметил, что он благодарен США за выполнение договоренностей между странами, особенно по усилению противовоздушной обороны.

Также он поблагодарил главу Пентагона и генерала Брауна за "их личное лидерство".

Судя по фото, на встрече был и глава президентского Офиса Андрей Ермак.



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Президент США Джо Байден встретится с украинским лидером в Вашингтоне 12 декабря: темой переговоров станет ситуация с американской помощью в Украине, сообщил Белый дом.

Зеленский должен выступить перед американскими сенаторами во время визита в США, сообщил CNN со ссылкой на помощника руководства Сената.

Президент на пресс-конференции латиноамериканским СМИ заявил, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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