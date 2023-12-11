Зеленського в США попросили виступити перед сенаторами. Також зустрінеться зі спікером Джонсоном

Законодавці запросили Зеленського виступити перед сенаторами, які ведуть дискусію щодо продовження допомоги Україні

Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський має виступити перед американськими сенаторами під час візиту до США. Про це повідомив канал CNN із посиланням на помічника керівництва Сенату.

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За його словами, лідер більшості Демократичної партії Чак Шумер та лідер меншини Республіканської партії Мітч Макконнелл запросили Зеленського виступити на зустрічі всіх сенаторів.

Також глава держави зустрінеться зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Раніше у Білому домі повідомили, що Зеленський проведе переговори з президентом США Джо Байденом. Лідери планують обговорити "термінові потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів".

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні у сфері безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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