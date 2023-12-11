Зеленского попросили выступить перед сенаторами. Также встретится со спикером Джонсоном

Законодатели пригласили Зеленского выступить перед сенаторами, которые ведут дискуссию о продолжении помощи Украине

Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский должен выступить перед американскими сенаторами во время визита в США. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на помощника руководства Сената.

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По его словам, лидер большинства Демократической партии Чак Шумер и лидер меньшинства Республиканской партии Митч Макконнелл пригласили Зеленского выступить на встрече всех сенаторов.

Также глава государства встретится со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Ранее в Белом доме сообщили, что Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидеры планируют обсудить "срочные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов".

6 декабря 2023 года Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в сфере безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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