Зеленского попросили выступить перед сенаторами. Также встретится со спикером Джонсоном
Президент Владимир Зеленский должен выступить перед американскими сенаторами во время визита в США. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на помощника руководства Сената.
По его словам, лидер большинства Демократической партии Чак Шумер и лидер меньшинства Республиканской партии Митч Макконнелл пригласили Зеленского выступить на встрече всех сенаторов.
Также глава государства встретится со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.
Ранее в Белом доме сообщили, что Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидеры планируют обсудить "срочные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов".
- 6 декабря 2023 года Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в сфере безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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