Байден встретится с Зеленским 12 декабря

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден встретится с президентом Владимира Зеленского в Вашингтоне 12 декабря. Темой переговоров будет ситуация с американской помощью Украине, сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.

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"Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря, чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России. На фоне того как Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", – говорится в сообщении.

Это будет второй визит Зеленского в Вашингтон с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущий визит состоялся в сентябре.

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