Байден зустрінеться із Зеленським 12 грудня
Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 12 грудня. Темою переговорів стане ситуація з американською допомогою Україні, йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.
"Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня", – йдеться у повідомленні.
Далі пояснюється, що лідери планують обговорити "термінові потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів".
Це буде другий візит Зеленського до Вашингтона з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Попередній візит відбувся у вересні.
У повідомленні Офісу президента України йдеться, що Зеленський на зустрічі з Байденом "фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації".
Обговорюватимуться "продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО".
10 листопада Зеленський взяв участь в інавгурації новообраного аргентинського президента Хав'єра Мілея, який запропонував провести в Аргентині мирний саміт з країнами Латинської Америки для обговорення війни РФ проти України.
Раніше того ж дня Зеленський провів зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору, які приїхали на інавгурацію нового президента Аргентини.
10 грудня сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що Білий дім активізує взаємодію із законодавцями США, які намагаються укласти двопартійну угоду про військову допомогу Україні та Ізраїлю при одночасному посиленні заходів щодо безпеки кордонів.
- 6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
- У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
- Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні у сфері безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.
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