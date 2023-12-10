Байден зустрінеться із Зеленським 12 грудня

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 12 грудня. Темою переговорів стане ситуація з американською допомогою Україні, йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня", – йдеться у повідомленні.

Далі пояснюється, що лідери планують обговорити "термінові потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів".

Це буде другий візит Зеленського до Вашингтона з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Попередній візит відбувся у вересні.

У повідомленні Офісу президента України йдеться, що Зеленський на зустрічі з Байденом "фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації".

Обговорюватимуться "продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО".

10 листопада Зеленський взяв участь в інавгурації новообраного аргентинського президента Хав'єра Мілея, який запропонував провести в Аргентині мирний саміт з країнами Латинської Америки для обговорення війни РФ проти України.

Раніше того ж дня Зеленський провів зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору, які приїхали на інавгурацію нового президента Аргентини.

10 грудня сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що Білий дім активізує взаємодію із законодавцями США, які намагаються укласти двопартійну угоду про військову допомогу Україні та Ізраїлю при одночасному посиленні заходів щодо безпеки кордонів.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні у сфері безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

Читайте также: Байден: Конгрес влаштував політичний шантаж навколо України. Балансуємо на межі війни