Білий дім ще більше посилить роботу з Конгресом для надання допомоги Україні – сенатор

Сенатор США: Білий дім активізує роботу із законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду про військову допомогу Україні та Ізраїлю

Кріс Мерфі (Фото - EPA)

Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду про військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення заходів щодо безпеки кордонів США. Про це заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі, передає Reuters.

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Мерфі, провідний переговорник від фракції Демократичної партії в Сенаті США, розповів у програмі "Зустріч з пресою" на NBC News, що "Білий дім збирається цього тижня ще більше посилити роботу" з Конгресом для виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

За даними Reuters, сенатори від обох партій досягли "деякого прогресу" менш ніж за тиждень до того, як Конгрес США піде на різдвяні канікули.

Мерфі сказав, що вимоги республіканців пов'язати військову допомогу з безпековими заходами - це "гра з безпекою світу".

Республіканці наполягають, що фінансування допомоги Україні має бути зумовлене суттєвим посиленням режиму безпеки на кордонах США.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні у сфері безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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