Белый дом еще более усилит работу с Конгрессом для выделения помощь Украине – сенатор
Белый дом активизирует взаимодействие с американскими законодателями, которые пытаются заключить двухпартийное соглашение о военной помощи Украине и Израилю при одновременном ужесточении мер по безопасности границ США. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, передает Reuters.
Мерфи, ведущий переговорщик от фракции Демократической партии в Сенате США, сказал в программе "Встреча с прессой" на NBC News, что "Белый дом собирается на этой неделе еще более усилить работу" с Конгрессом для выделения помощи Украине и Израилю.
По данным Reuters, сенаторы от обеих партий добилась "некоторого прогресса" менее чем за неделю до того, как Конгресс США уйдет на рождественские каникулы.
Мерфи сказал, что требования республиканцев связать военную помощь с мерами безопасности границ - это "игра с безопасностью мира".
Республиканцы настаивают, что финансирование помощи Украине должно быть обусловлено существенным ужесточением режима безопасности на границах США.
- 6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в сфере безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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