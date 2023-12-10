Белый дом еще более усилит работу с Конгрессом для выделения помощь Украине – сенатор

Сенатор США: Белый дом активизирует работу с законодателями, которые пытаются заключить двухпартийное соглашение о военной помощи Украине и Израилю

Крис Мерфи (Фото - EPA)

Белый дом активизирует взаимодействие с американскими законодателями, которые пытаются заключить двухпартийное соглашение о военной помощи Украине и Израилю при одновременном ужесточении мер по безопасности границ США. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, передает Reuters.

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Мерфи, ведущий переговорщик от фракции Демократической партии в Сенате США, сказал в программе "Встреча с прессой" на NBC News, что "Белый дом собирается на этой неделе еще более усилить работу" с Конгрессом для выделения помощи Украине и Израилю.

По данным Reuters, сенаторы от обеих партий добилась "некоторого прогресса" менее чем за неделю до того, как Конгресс США уйдет на рождественские каникулы.

Мерфи сказал, что требования республиканцев связать военную помощь с мерами безопасности границ - это "игра с безопасностью мира".

Республиканцы настаивают, что финансирование помощи Украине должно быть обусловлено существенным ужесточением режима безопасности на границах США.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в сфере безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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