Зеленский вернулся из Европы и собрал Ставку: говорили о фронте и поставках вооружений

Сегодня, 16 мая, верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский собрал заседание Ставки.

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"Первое дело после возвращения в Киев – Ставка", – говорится в Telegram Зеленского.

Президент заслушал руководителей Объединенных стратегических группировок войск о ходе боевых действий на их участках фронта, рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок.

"Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам. Заслушали результаты проверки боеготовности новосозданных бригад", – сообщил Зеленский.

Утром 15 мая генерал-полковник Александр Сырский предостерег, что локальные успехи в районе Бахмута нужно именно так и воспринимать – как "частичные" успехи.

Вечером 15 мая спикер Восточной группировки войск Череватый сообщил, что оккупанты "попали в ловушку" в Бахмуте, а на флангах ВСУ продвинулись "до 2 км".

Утром 16 мая Сырский завил, что "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку.

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