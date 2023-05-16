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Зеленский вернулся из Европы и собрал Ставку: говорили о фронте и поставках вооружений

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 12:46
Зеленский вернулся из Европы и собрал Ставку: говорили о фронте и поставках вооружений - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Сегодня, 16 мая, верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский собрал заседание Ставки. 

"Первое дело после возвращения в Киев – Ставка", – говорится в Telegram Зеленского.

Президент заслушал руководителей Объединенных стратегических группировок войск о ходе боевых действий на их участках фронта, рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок. 

"Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам. Заслушали результаты проверки боеготовности новосозданных бригад", – сообщил Зеленский.

Читайте также: Дроны, шаг к истребителям и G7. Как прошло турне Зеленского в Британию и столицы ЕС

Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийвойнаставка
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