Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях Рады

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады. Об этом свидетельствует статус законопроекта на сайте парламента.

"Возвращен с предложениями президента", - сказано в карточке законопроекта.

Законопроект должен был урегулировать процедуру создания временных следственных и временных специальных комиссий парламента, в частности, описывал процедуру импичмента президента.

6 июня законопроект №1098 был принят во втором чтении Верховной Радой VIII созыва.

5 июля Андрей Парубий, бывший тогда спикером парламента, заявил, что законопроект автоматически считается одобренным президентом, поскольку Зеленский не подписал его и не ветировал в указанный законом срок.

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