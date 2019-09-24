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Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях Рады

Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях Рады - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
24.09.2019, 12:34

Законопроект предполагал процедуру импичмента президента и регламентировал создание временных комиссий в Раде

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады. Об этом свидетельствует статус законопроекта на сайте парламента.

"Возвращен с предложениями президента",  - сказано в карточке законопроекта.

Законопроект должен был урегулировать процедуру создания временных следственных и временных специальных комиссий парламента, в частности, описывал процедуру импичмента президента.

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