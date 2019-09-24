Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях Рады

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады. Об этом свидетельствует статус законопроекта на сайте парламента.
"Возвращен с предложениями президента", - сказано в карточке законопроекта.
Законопроект должен был урегулировать процедуру создания временных следственных и временных специальных комиссий парламента, в частности, описывал процедуру импичмента президента.
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