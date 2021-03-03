Зеленский ветировал закон о создании портала для сообщений о коррупции

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон, в котором регулируется создание единого портала сообщений о коррупции, который должно администрировать Национальное агентство по предупреждению коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, закон ветирован, поскольку предполагает внесение в базу портала информации об обличителях коррупции – в том числе их персональные данные и информация о состоянии и результатах рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний.

При этом, говорится в сообщении ОП, в законе не определены цель обработки этих данных, порядок их защиты и условия доступа к ним. Закон только определяет, что единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирование является НАПК. Это не соответствует Конституции.

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах", – подчеркнул Зеленский.

4 февраля Верховная Рада приняла закон о создании в Украине единого портала сообщений о коррупции. Согласно документу, порталом должен обеспечить в круглосуточном свободном доступе работу как обличителей, так и уполномоченных по предотвращению коррупции в различных органах.

16 февраля сообщалось, что к Зеленскому обратилась группа депутатов Европарламента с призывом ветировать и вернуть на доработку закон, касающийся защиты обличителей коррупции, поскольку он ограничивает права обличителей коррупции и не обеспечивает их защиту.

Наталия Медведева

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