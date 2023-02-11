Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны
11.02.2023, 22:19
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)
Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
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Президент ввел в состав СНБО министра внутренних дел Игоря Клименко , главу Службы безопасности Василия Малюка, а также прекратил членство в составе Совета Дениса Монастырского.
- 18 января в результате крушения вертолета в Броварах погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- 7 февраля Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел.
- В тот же день Рада поддержала назначение Малюка на должность главы СБУ.
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