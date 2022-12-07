Зеленский: Восстановить 100 процентов энергосистемы сейчас невозможно. Нужно время
Для того чтобы полностью восстановить украинскую энергосистему такой, какой она была до начала российского ракетного террора, потребуется время. Сейчас это невозможно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении вечером 7 декабря.
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Президент подчеркнул, что энергетика – это постоянный пункт повестки дня и на Ставке верховного главнокомандующего, и на правительственном уровне.
Глава государства сказал, что сегодня провел совещание по стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций.
По его словам, украинские энергетики постоянно увеличивают генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляют объем.
"Но стоит не забывать – и не забывать всем – что восстановить 100% энергосистемы, какой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время", – сказал Зеленский и добавил, что в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений электричества.
Президент сообщил, что по состоянию на вечер 7 декабря больше всего отключений в Киеве и области, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой и Закарпатской областях.
"Я благодарю всех наших энергетиков, ремонтников, бизнес, работников коммунальных предприятий и местные власти, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей", – сказал Зеленский.
- В результате ракетной атаки 5 декабря получили повреждения энергообъекты в трех регионах Украины: в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Самая сложная ситуация – в Одесской области.
- 6 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины составил 19% от прогнозного потребления. До последнего ракетного удара, произошедшего 5 декабря, этот показатель был несколько меньше – примерно 17%.
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