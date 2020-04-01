Зеленский о выбивании дверей в Борисполе: Мы не позволим быть эгоистами

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть будет "жесткими действиями" защищать здоровье граждан, в том числе что касается контроля за соблюдением обсервации вернувшихся из-за границы украинцев. Об этом Зеленский сказал в своем новом видеообращении.
Президент заявил, что власть работает над тем, чтобы обеспечить места для обсервации украинцев, вернувшихся из-за границы. "Без нее возвращение домой будет невозможным", - сказал он.
"А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу скать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то все равно, то именно государство будет защищать здоровье миллионов джругих граждан. Не упрашиваниями и рекомендациями, а жесткими действиями ", - заявил президент.