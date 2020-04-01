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Зеленский о выбивании дверей в Борисполе: Мы не позволим быть эгоистами

Зеленский о выбивании дверей в Борисполе: Мы не позволим быть эгоистами - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
01.04.2020, 20:02

Власть будет "жесткими действиями" защищать здоровье граждан, заявил президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть будет "жесткими действиями" защищать здоровье граждан, в том числе что касается контроля за соблюдением обсервации вернувшихся из-за границы украинцев. Об этом Зеленский сказал в своем новом видеообращении.

Президент заявил, что власть работает над тем, чтобы обеспечить места для обсервации украинцев, вернувшихся из-за границы. "Без нее возвращение домой будет невозможным", - сказал он.

"А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу скать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то все равно, то именно государство будет защищать здоровье миллионов джругих граждан. Не упрашиваниями и рекомендациями, а жесткими действиями ", - заявил президент.

  • 29 марта в аэропорт Борисполь прилетели рейсы из Вьетнама и Катара. Пассажиры отказывались от обсервации и пытались вырваться из здания аэропорта. Видео водителя, встречавшего пассажиров, опубликовал в Facebook журналист Виталий Глагола. По его словам, приехавшая полиция и нацгвардейцы не очень помогли.
  • 30 марта спикер МВД Артем Шевченко заявил, что у мест обсервации прибывших из-за границы граждан Украины находятся сотрудники Нацполиции, которые контролируют соблюдение режима. 
  • Сегодня из отеля Казацкий в центре Киева сбежали более 60 человек, которые находились на обсервации после возвращения из-за границы. 

Вадим Ребрина
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