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16.04.2019, 22:48

Зеленский вряд ли станет общаться со СМИ перед дебатами - штаб

Зеленский вряд ли станет общаться со СМИ перед дебатами - штаб - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Говорят, что для проведения пресс-конференции осталось мало времени

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В штабе кандидата в президента Владимира Зеленского назвали "малореальной" возможность того, что он даст пресс-конференцию для журналистов перед дебатами 19 апреля. Об этом спикер штаба Дмитрий Разумков сообщил в эфире радио Новое время.

"При всем желании, это малореально, поскольку у нас осталась буквально пара дней - в пятницу у нас дебаты. Команда будет презентована до второго тура, как об этом и говорил Зеленский. Поэтому, при всем уважении к коллегам, я думаю, что это слабореализуемый проект", - заявил он.

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Разумков добавил, что Зеленский может дать пресс-конференцию уже после второго тура президентских выборов.

По его словам, командой кандидата в достаточной мере освещаются все ключевые вопросы его будущей политики.

Ранее представители ряда СМИ и медийных организаций опубликовали открытое обращение к Зеленского с призывом выйти на пресс-конференцию не позже 18 апреля (до дня дебатов).

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Теги: Владимир Зеленский, дебаты, сми, пресс-конференция
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