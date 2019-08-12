Зеленский vs Филатов: за мост в Днепре взялась еще и прокуратура

Мост через Днепр (Фото: скриншот из видео ТСН/YouTube)

Прокуратура Днепропетровской области взялась за проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по статье 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.).

Как сообщают правоохранители, 9 августа, с целью проведения судебной строительно-технической экспертизы прокуратура провела осмотр моста при участии специалистов.

Во время осмотра были отобраны и изъяты образцы бетона, которые направили эксперту для исследования.