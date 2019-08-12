Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский vs Филатов: за мост в Днепре взялась еще и прокуратура

Зеленский vs Филатов: за мост в Днепре взялась еще и прокуратура - Фото
Мост через Днепр (Фото: скриншот из видео ТСН/YouTube)
12.08.2019, 12:33

Речь идет о возможном присвоении бюджетных денег во время ремонта Нового моста в Днепре

Прокуратура Днепропетровской области взялась за проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по статье 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.). 

Как сообщают правоохранители, 9 августа, с целью проведения судебной строительно-технической экспертизы прокуратура провела осмотр моста при участии специалистов.

Во время осмотра были отобраны и изъяты образцы бетона, которые направили эксперту для исследования. 

Напишите нам
Владимир Зеленский днепр борис филатов новый мост
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 