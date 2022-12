Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне – фото и видео

Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, в Белом Доме началась его встреча с президентом США Джо Байденом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

#Breaking #Zelensky arrives to meet .@Potus on 300th day of the #RussiaUkraine war in Washington DC. #UkraineWar #Putin #Biden pic.twitter.com/q5siCysXuF