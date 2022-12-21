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Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне – фото и видео

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 21:44
Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне – фото и видео - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, в Белом Доме началась его встреча с президентом США Джо Байденом.

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Зеленский и Байдены (Фото – EPA)

Зеленский и Байдены (Фото - EPA)

Зеленский и Байдены (Фото – EPA)

Зеленский и Байден в Овальном кабинете (Фото – Twitter Phil Mattingly)

Зеленский и Байден (Фото - EPA)
  • Ранее Зеленский написал, что прибыл в Вашингтон, "чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку, а также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы".
Сергій Бережний
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Владимир Зеленский официальный визит вашингтон джо байден
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