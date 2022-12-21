Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне – фото и видео
21.12.2022, 21:44
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото - EPA)
Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, в Белом Доме началась его встреча с президентом США Джо Байденом.
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#Breaking #Zelensky arrives to meet .@Potus on 300th day of the #RussiaUkraine war in Washington DC. #UkraineWar #Putin #Biden pic.twitter.com/q5siCysXuF— Rohit Sharma (@DcWalaDesi) December 21, 2022
- Ранее Зеленский написал, что прибыл в Вашингтон, "чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку, а также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы".
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