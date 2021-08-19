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Зеленский встретился с журналистами на острове Змеиный: "Место выбрано не случайно"

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 10:27
Зеленский встретился с журналистами на острове Змеиный:
Владимир Зеленский (Скриншот из видео НВ)

Президент Владимир Зеленский дал интервью крымским журналистам на острове Змеиный. При этом место было выбрано "точно не случайно", передает его слова НВ.

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Зеленский встретился с журналистами на Змеином сразу после военно-морских учений и представления президента на назначение высших воинских званий.

Зеленский подчеркнул, что встреча с журналистами проходит на острове Змеиный "точно не случайно".

"Этот небольшой остров, как и любая другая наша территория, является украинской землей, и мы будем защищать его со всей нашей мощью", – заявил он.

Комментируя военные учения на острове, Зеленский сказал, что государство уделяет им много внимания, и есть программа развития армии, состоящая из трех этапов.

Президент отметил, что ВСУ готовы к разным шагам со стороны РФ и Беларуси, и способны защищать каждый украинский регион, аэропорт, город и остров Змеиный также.

"Зная об интересах России, мы видим, какие замыслы у совместных российско-беларуских военных учений Запад-2021. Мы готовы к различным шагам со стороны этих государств", – заявил Зеленский.

СПРАВКА. Возле Змеиного находятся залежи нефти и газа, из-за чего остров был предметом территориального спора Украины и Румынии в первой декаде 2000-х. Также неподалеку от него находятся захваченные Россией в 2014 году украинские буровые платформы ("вышки Бойко"). Путин в своей недавней пропагандистской статье о якобы единстве россиян и украинцев упомянул, что остров был включен в состав УССР в 1948 году. 

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк, адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко и экс-помощник министра обороны Александр Хара предположили, что Путин может нацелиться на захват Змеиного, в том числе для блокады украинских черноморских портов.

  • 10 июля 2021-го украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на Змеиный. 
  • 9 августа украинская разведка сообщила, что ВСУ установили на острове Змеиный оборудование по контролю за подводными и надводными целями. 

Читайте также: После статьи Путина. Военное руководство Украины проверило остров Змеиный – фото

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Крым остров Змеиный
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