Зеленский встретился с Онуфрием: фото

Владимир Зеленский, Онуфрий (фото - Facebook команды Зеленского)

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с митрополитом Московского патриархата Онуфрием. Об этом команда Зеленского сообщает у себя в Facebook.

Зеленский поздравил Онуфрия с Пасхой, а предстоятель УПЦ МП поздравил Зеленского с избранием на пост президента.

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"Во время встречи обсуждались вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на Востоке. Владимир Зеленский и митрополит Онуфрий отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для налаживания мира и восстановления единства Украины", - заявляет команда Зеленского.

Фото: Facebook команды Зеленского

22 апреля Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах и заявил, что тот может рассчитывать на "безусловную поддержку" УПЦ МП "во всех вопросах утверждения и развития духовных и нравственных ценностей украинского общества".

Он пожелал, чтобы при Зеленском государство не вмешивалось в дела церкви, а также не посягало на права и свободы верующих всех конфессий, и резюмировал тем, что благословил его.

Вчера, 30 апреля, Зеленский также встретился с патриархом Филаретом, а также с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.