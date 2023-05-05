Зеленский встретился с президентом Чехии. Павел подарил ему пистолет CZ 75 — фото
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Чехии Петром Павелом, тот подарил украинскому лидеру пистолет CZ 75. Об этом Павел сообщил в Facebook.
По его словам, с начала большой войны Украина защищает свою свободу, суверенитет, а также безопасность и стабильность Европы.
"Россия сильно ударила по стойкости и решительности украинских защитников. Я горжусь тем, что чешские винтовки и пистолеты с самого начала помогали им в борьбе", — заявил чешский лидер.
Он отметил, что в знак уважения к героизму украинского народа он подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75 с серийными номером 22.
"Издание Ордена Белого Льва описывает мужество, с которым он стоит во главе своего народа", — подчеркнул Павел.
- Президенты Чехии и Словакии 28 апреля приехали в Киев и встретились с Зеленским.
- В ходе этого визита Павел также побывал в Днепре.
- Павел: Украине для успешных операций больше всего нужны боеприпасы, их не хватает.
Читайте также: Павел предупредил: Китай не может быть посредником, ему выгодна долгая война в Украине
Комментарии