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Зеленский встретился с президентом Чехии. Павел подарил ему пистолет CZ 75 — фото

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05.05.2023, 13:37
Зеленский встретился с президентом Чехии. Павел подарил ему пистолет CZ 75 — фото - Фото
Петр Павел и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Чехии)

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Чехии Петром Павелом, тот подарил украинскому лидеру пистолет CZ 75. Об этом Павел сообщил в Facebook.

По его словам, с начала большой войны Украина защищает свою свободу, суверенитет, а также безопасность и стабильность Европы. 

"Россия сильно ударила по стойкости и решительности украинских защитников. Я горжусь тем, что чешские винтовки и пистолеты с самого начала помогали им в борьбе", — заявил чешский лидер.

Он отметил, что в знак уважения к героизму украинского народа он подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75 с серийными номером 22. 

"Издание Ордена Белого Льва описывает мужество, с которым он стоит во главе своего народа", — подчеркнул Павел.

Пистолет CZ 75, который Павел подарил Зеленскому (Фото: пресс-служба президента Чехии)

СПРАВКА. CZ 75 — самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. Получил широкое распространение во всём мире. В самой Чехии его использует в основном полиция. Всего было произведено 1 000 000 экземпляров. Пистолет характеризуют как удобный и надёжный. Большая дульная энергия в сочетании с длинной прицельной линией обеспечивают высокую точность стрельбы при высокой пробивной способности пули. Пистолет хорошо удерживается в руке и из него удобно стрелять навскидку. Хорошая балансировка и значительная масса обеспечивают приемлемую отдачу и облегчают управление оружием. Модификация CZ-85 имеет двухсторонние органы управления, позволяющие удобно стрелять как с правой, так и с левой руки. Отмечается очень высокое качество изготовления.

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Дмитро Гриниченко
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