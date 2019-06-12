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12.06.2019, 21:45

Зеленский встретился с Ющенко: о чем говорили, в АП не раскрывают

Зеленский встретился с Ющенко: о чем говорили, в АП не раскрывают - Фото
Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Говорят, "обсудили социально-политическую ситуацию"

Президент Владимир Зеленский встретился с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Обсудили социально-политическую ситуацию, говорится в Twitter Администрации президента.

"Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства", - сказано в сообщении.

О чем именно шла речь на встрече, на Банковой не уточняют.

Также сегодня Зеленский встретился в Администрации президента с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко. С ней Зеленский также поговорил "о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах".

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, виктор ющенко
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