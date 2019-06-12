Зеленский встретился с Ющенко: о чем говорили, в АП не раскрывают

Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский встретился с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Обсудили социально-политическую ситуацию, говорится в Twitter Администрации президента.

"Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства", - сказано в сообщении.

О чем именно шла речь на встрече, на Банковой не уточняют.

Также сегодня Зеленский встретился в Администрации президента с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко. С ней Зеленский также поговорил "о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах".