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12.06.2019, 19:02

Зеленский встретился с Тимошенко в Администрации. О чем говорили

Зеленский встретился с Тимошенко в Администрации. О чем говорили - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Батькивщины говорит, что обсуждали выборы

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко в Администрации президента. О встрече Тимошенко сообщила в Facebook.

"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - написала она.

Как выяснили Схемы, кортеж олигарха Игоря Коломойского после его возвращения в Украину трижды посещал жилище Тимошенко в поселке Козин Киевской области. Тимошенко отрицает встречу с Коломойским. Олигарх утверждает, что посылал свои автомобили к лидеру Батькивщины, чтобы отвлечь от себя внимание журналистов.

Вчера Тимошенко заявила, что даже если Батькивщину "не примут" в коалицию после досрочных парламентских выборов, партия не уйдет в оппозицию к новой власти.

"Мы не будем работать в оппозиции", - сказала она, аргументировав это тем, что она "не может позволить себе еще пять лет бездарно потерять потому, что мы будем из-за амбиций в оппозиции".

Согласно опросу КМИС, премьер-министром после президентских выборов украинцы видят либо Юрия Бойко - 12,9%, либо Юлию Тимошенко - 11,3%, либо Игоря Смешко - 8,1%.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, премьер-министр, юлия тимошенко
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