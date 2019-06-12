Зеленский встретился с Тимошенко в Администрации. О чем говорили

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко в Администрации президента. О встрече Тимошенко сообщила в Facebook.
"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - написала она.
Как выяснили Схемы, кортеж олигарха Игоря Коломойского после его возвращения в Украину трижды посещал жилище Тимошенко в поселке Козин Киевской области. Тимошенко отрицает встречу с Коломойским. Олигарх утверждает, что посылал свои автомобили к лидеру Батькивщины, чтобы отвлечь от себя внимание журналистов.
Вчера Тимошенко заявила, что даже если Батькивщину "не примут" в коалицию после досрочных парламентских выборов, партия не уйдет в оппозицию к новой власти.
"Мы не будем работать в оппозиции", - сказала она, аргументировав это тем, что она "не может позволить себе еще пять лет бездарно потерять потому, что мы будем из-за амбиций в оппозиции".
Согласно опросу КМИС, премьер-министром после президентских выборов украинцы видят либо Юрия Бойко - 12,9%, либо Юлию Тимошенко - 11,3%, либо Игоря Смешко - 8,1%.