Зеленский встретился в Офисе президента с голливудским актером Лиевом Шрайбером

Президент Владимир Зеленский встретился с амбасадорами фандрейзинговой платформы UNITED24 – украинской звездой футбола Андреем Шевченко и американским актером, сценаристом и продюсером Лиевом Шрайбером. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Шевченко и Шрайбер приехали в Украину для подготовки новых проектов UNITED24, в частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Шевченко и Шрайбера.

На встрече были обсуждены промежуточные результаты работы платформы, благодаря которой удалось собрать $170 млн.

Зеленский отметил, что речь идет не только об объеме благотворительных взносов, но и о внимании, которое послы привлекают к теме войны. По словам президента, снижение мирового внимания к происходящему в Украине, – это один из основных вызовов сейчас, потому что это сказывается и на объемах международной поддержки, и на темпах поставок вооружений, и на освещении этой темы в СМИ.

Во время встречи также были представлены первые свитшоты от дома моды Balenciaga. Это модель с украинской символикой, 100% прибыли от продаж которой будет направлена​​ UNITED24 на направление Rebuild Ukraine (Восстановление Украины).

Гости также рассказали президенту о будущих проектах сотрудничества с мировыми брендами, о которых будет объявлено в ближайшее время.

Читайте также: Катар передал $5 млн инициативе United24 для закупки "скорых" и медпрепаратов

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.