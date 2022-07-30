UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Катар передал $5 млн инициативе United24 для закупки "скорых" и медпрепаратов

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 19:14
Катар передал $5 млн инициативе United24 для закупки
Фото: depositphotos.com

Государственный фонд Катара Qatar Fund For Development в рамках инициативы United24 передал $5 млн на медицинскую помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.  

Средства будут направлены на закупку машин скорой медицинской помощи и наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии во время хирургических вмешательств в медучреждениях, уточняют в министерстве. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Впервые за два месяца работы United24 на медицинскую помощь был внесен вклад от крупного фонда. Такие пожертвования от фондов критически важны для нас, мы ведь понимаем, что одним платежом можем закрыть большую потребность", – прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.  

Деньги от Qatar Fund For Development уже поступили на счет МОЗ. 

Qatar Fund For Development - государственный институт развития, который от имени государства Катар обязан осуществлять проекты внешней помощи. Предоставляет гранты, льготные кредиты, коммерческие кредиты, гарантии и инвестиции в развитие. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МОЗ Катар скорая помощь медпрепараты United24 Qatar Fund For Development
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 