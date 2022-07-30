Катар передал $5 млн инициативе United24 для закупки "скорых" и медпрепаратов

Государственный фонд Катара Qatar Fund For Development в рамках инициативы United24 передал $5 млн на медицинскую помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Средства будут направлены на закупку машин скорой медицинской помощи и наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии во время хирургических вмешательств в медучреждениях, уточняют в министерстве.

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"Впервые за два месяца работы United24 на медицинскую помощь был внесен вклад от крупного фонда. Такие пожертвования от фондов критически важны для нас, мы ведь понимаем, что одним платежом можем закрыть большую потребность", – прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Деньги от Qatar Fund For Development уже поступили на счет МОЗ.

Qatar Fund For Development - государственный институт развития, который от имени государства Катар обязан осуществлять проекты внешней помощи. Предоставляет гранты, льготные кредиты, коммерческие кредиты, гарантии и инвестиции в развитие.

5 мая Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24. 18 мая Андрей Шевченко стал амбассадором платформы United24 для помощи Украине, 22 июля амбассадорами стали Imagine Dragons, 28 июля – креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.

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Роман Брыль

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