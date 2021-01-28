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Зеленский ввел персональные экономические санкции: список засекречен

28.01.2021, 23:09
Зеленский ввел персональные экономические санкции: список засекречен - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года о применении персональных специальных экономических санкций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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При этом само решение СНБО о санкциях, а также дополнения к нему засекречены. Против кого именно введены санкции, неизвестно.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

  • 9 октября 2020 года правительство поддержало введение санкций против Никарагуа из-за назначения страной "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму.
  • 15 декабря глава Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что ведомство инициирует введение национальных санкций против лиц, причастных к "продаже" крымского винзавода Массандра. 
  • 27 января 2021 года Кабинет министров предложил СНБО на заседании 27 января рассмотреть возможность применения специальных экономических санкций против 13 российских авиакомпаний, которые летают в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Крыма и Севастополя.
  • Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой стороны рассмотрели вопрос санкционной политики и активизации сотрудничества в военно-технической сфере.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции снбо

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