Зеленский ввел персональные экономические санкции: список засекречен
28.01.2021, 23:09
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года о применении персональных специальных экономических санкций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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При этом само решение СНБО о санкциях, а также дополнения к нему засекречены. Против кого именно введены санкции, неизвестно.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.
- 9 октября 2020 года правительство поддержало введение санкций против Никарагуа из-за назначения страной "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму.
- 15 декабря глава Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что ведомство инициирует введение национальных санкций против лиц, причастных к "продаже" крымского винзавода Массандра.
- 27 января 2021 года Кабинет министров предложил СНБО на заседании 27 января рассмотреть возможность применения специальных экономических санкций против 13 российских авиакомпаний, которые летают в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Крыма и Севастополя.
- Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой стороны рассмотрели вопрос санкционной политики и активизации сотрудничества в военно-технической сфере.
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