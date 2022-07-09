UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский выступил в парламентах уже 24 стран ЕС. Остались Австрия, Болгария и Венгрия

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 00:58
Зеленский выступил в парламентах уже 24 стран ЕС. Остались Австрия, Болгария и Венгрия - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский выступил в парламентах уже 24 стран Европейского союза. На это он обратил внимание в вечернем обращении, которое записал в тамбуре вагона, возвращаясь в Киев из Днепропетровской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

8 июля Зеленский выступил с обращением к парламенту Словении, записав его недалеко от линии фронта.

"Это было уже 24-е обращение в парламенты стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой. Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти обращения – не о политике, а о защите нашей свободы – общей, кстати, – а следовательно, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше любых российских манипуляций", — сказал Зеленский.

Этими тремя странами остались Австрия, Болгария и Венгрия.

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер недавно заочно поссорился с Зеленским. Он заявил, что у президента Украины "психологические проблемы", а в ответ на Банковой назвали Кевера "неуважаемым недополитиком".

Читайте также: Самые пророссийские восточноевропейские страны – Болгария и Венгрия: отчет

Зеленский сообщил также, что во время поездки в Днепропетровскую область вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу, а также поздравил главнокомандующего Валерия Залужного с днем рождения.

Отдельно президент обратился к крымским татарам в связи с началом Курбан-Байрама.

"Я хочу поздравить сейчас всех мусульман Украины и мира и пожелать, чтобы господство мира восстановилось, а всякое зло всегда проигрывало. И чем скорее, тем лучше. Этого особенно ожидает крымскотатарский народ, и я верю, что наступит год, когда будем приветствовать друг друга в свободном Крыму", — заявил Зеленский.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 