Зеленский выступил в парламентах уже 24 стран ЕС. Остались Австрия, Болгария и Венгрия

Президент Владимир Зеленский выступил в парламентах уже 24 стран Европейского союза. На это он обратил внимание в вечернем обращении, которое записал в тамбуре вагона, возвращаясь в Киев из Днепропетровской области.

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8 июля Зеленский выступил с обращением к парламенту Словении, записав его недалеко от линии фронта.

"Это было уже 24-е обращение в парламенты стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой. Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти обращения – не о политике, а о защите нашей свободы – общей, кстати, – а следовательно, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше любых российских манипуляций", — сказал Зеленский.

Этими тремя странами остались Австрия, Болгария и Венгрия.

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер недавно заочно поссорился с Зеленским. Он заявил, что у президента Украины "психологические проблемы", а в ответ на Банковой назвали Кевера "неуважаемым недополитиком".

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Зеленский сообщил также, что во время поездки в Днепропетровскую область вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу, а также поздравил главнокомандующего Валерия Залужного с днем рождения.

Отдельно президент обратился к крымским татарам в связи с началом Курбан-Байрама.

"Я хочу поздравить сейчас всех мусульман Украины и мира и пожелать, чтобы господство мира восстановилось, а всякое зло всегда проигрывало. И чем скорее, тем лучше. Этого особенно ожидает крымскотатарский народ, и я верю, что наступит год, когда будем приветствовать друг друга в свободном Крыму", — заявил Зеленский.

Андрей Водяный

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