Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде 20 октября

Президент Владимир Зеленский выступит в парламенте накануне местных выборов

Президент Владимир Зеленский 20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития Украины. Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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"Это послание должно было состояться в апреле, однако в связи с ухудшенной пандемической ситуацией было перенесено. Парламент будет работать в обычном режиме", – отметила Мендель.

25 октября в Украине пройдут местные выборы.

18 февраля СНБО одобрил стратегию нацбезопасности и обороны "Безопасность человека – безопасность страны" и передал ее на утверждение президенту.

14 сентября Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о создании стратегии национальной безопасности.

Арина Толина , Юрий Смирнов

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