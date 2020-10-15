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Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде 20 октября

15.10.2020, 10:43
Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде 20 октября - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский выступит в парламенте накануне местных выборов

Президент Владимир Зеленский  20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития Украины. Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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"Это послание должно было состояться в апреле, однако в связи с ухудшенной пандемической ситуацией было перенесено. Парламент будет работать в обычном режиме", – отметила Мендель.

25 октября в Украине пройдут местные выборы. 

  • 18 февраля СНБО одобрил стратегию нацбезопасности и обороны "Безопасность человека – безопасность страны" и передал ее на утверждение президенту.
  • 14 сентября Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о создании стратегии национальной безопасности.

Арина Толина, Юрий Смирнов
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