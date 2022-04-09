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Зеленский: Я доверяю нашей разведке, и мы готовы дать отпор РФ на любом направлении

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 16:05
Зеленский: Я доверяю нашей разведке, и мы готовы дать отпор РФ на любом направлении - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видеотрансляции)

ВСУ готовы дать отпор на любом направлении, где бы Россия ни попыталась перейти в наступление. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net.

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Журналист задал Зеленскому вопрос о том, что информация ГУР о возможном новом наступлении России на Харьков выглядит противоречащей данным, которые говорят о накоплении сил РФ для активных действий на Донбассе, и возможно ли, что российские войска начнут атаку сразу на нескольких направлениях.

Президент ответил, что он "на сто процентов" доверяет тому, что говорит руководство Главного управления разведки, и сказал, что есть данные о попытках России усилить группировки практически на всех направлениях. 

"Как будет идти процесс и что будет раньше – это от многих вещей зависит. Зависит от того, сколько продержится Мариуполь. Там наши военные сдерживают 10 000 российских военных. И если мы держим Мариуполь, значит, эти 10 000 там так и будут находиться и не пойдут на восток", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что как бы ни развивались события, ВСУ будут готовы дать отпор попыткам России атаковать на любом из названных направлений.

Сергей Бережной, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский
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