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Армия РФ делает перегруппировку, планируют наступать в первую очередь на Харьков – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 06:31
Армия РФ делает перегруппировку, планируют наступать в первую очередь на Харьков – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео Bihus.Info/YouTube)

Российские войска делают перегруппировку на востоке Украины и планируют наступать в первую очередь на Харьков. Об этом в интервью CNN заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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По его словам, российские войска перегруппировываются через Белгород в сторону Изюма. РФ вводит дополнительные войска, чтобы компенсировать потери, добавил он.

"Они планируют наступать в первую очередь на Харьков. Они попытаются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев", – сказал Буданов.

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Начальник ГУР призвал западных партнеров оказать "действительно серьезную" военную поддержку Украине. По его словам, для борьбы с сухопутными силами РФ нужны тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты.

"Украине нужна действительно серьезная поддержка тяжелыми вооружениями, и она нужна нам не завтра, она нужна нам сегодня", – сказал он.

Буданов добавил, что в Украине проявились слабые стороны армии РФ: она потерпела поражение под Киевом, а ее военным действиям препятствовала логистика.

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Марк Сировой
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