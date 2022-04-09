Армия РФ делает перегруппировку, планируют наступать в первую очередь на Харьков – Буданов
Российские войска делают перегруппировку на востоке Украины и планируют наступать в первую очередь на Харьков. Об этом в интервью CNN заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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По его словам, российские войска перегруппировываются через Белгород в сторону Изюма. РФ вводит дополнительные войска, чтобы компенсировать потери, добавил он.
"Они планируют наступать в первую очередь на Харьков. Они попытаются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев", – сказал Буданов.
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Начальник ГУР призвал западных партнеров оказать "действительно серьезную" военную поддержку Украине. По его словам, для борьбы с сухопутными силами РФ нужны тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты.
"Украине нужна действительно серьезная поддержка тяжелыми вооружениями, и она нужна нам не завтра, она нужна нам сегодня", – сказал он.
Буданов добавил, что в Украине проявились слабые стороны армии РФ: она потерпела поражение под Киевом, а ее военным действиям препятствовала логистика.
- 4 апреля в Минобороны заявили, что войска РФ попытаются захватить Харьков и окружить группировку операции объединенных сил на Донбассе.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что захват Харькова – неразрешимая задача для армии РФ.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город хорошо вооружен и готов дать отпор.
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