Арестович: "Наступление на Харьков" – информационно-психологическая операция

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что угрозы России о наступлении на Харьков являются информацинно-психологической операцией, чтобы отвлекать внимание украинских военных от Изюма. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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"Где-то там грозят Харькову. Хотя я думаю, что наступление на Харьков – это информационно-психологическая операция, чтобы войска из-под Харькова не перебрасывались под Изюм и не били им по тылам либо по флангам", – сказал он.

Арестович добавил, что из восьми-девяти направлений наступления России осталось только "два с половинной", в частности зона ООС и Мариуполь.

4 апреля в Минобороны заявили, что войска РФ попытаются захватить Харьков. Арестович заявил, что это нерешаемая задача для армии РФ.

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Марк Сировой

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