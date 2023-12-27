Зеленский: За год Украина втрое увеличила производство оружия. Идет работа над порохом

Президент подчеркнул, что производство взрывчатых веществ и порохов – сложный вопрос не только для Украины, но и для всего мира

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

В текущем году украинский оборонно-промышленный комплекс выпустил втрое больше оружия и техники, чем в 2022-м. Также продолжается работа над производством пороха, необходимого для изготовления боеприпасов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед работниками оборонно-промышленного комплекса Украины.

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"Только за этот год благодаря вам и всем, кто работает в нашем оборонном секторе, удалось выпустить уже втрое больше оружия и техники, чем в прошлый год. Есть очень весомый рост по производству боеприпасов, в частности для артиллерии", – сказал Зеленский.



Он отметил, что сейчас правительство работает над обеспечением финансирования долгосрочных контрактов, и особое внимание уделяется производству взрывчатых веществ и порохов.

"Этот вопрос специальной химии, он действительно крайне сложный – и не только для нас, а для большинства в мире. Всюду это на сегодняшний день дефицит. Инвестиции в этой сфере особенно нужны, мы будем их наращивать", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина также на системном уровне разворачивает производство боеприпасов для отечественных дронов, есть и "важные результаты" в производстве украинских ракет.

"Количественные и качественные показатели по ракетам уже ощутимы больше и будут еще больше", – заверил Зеленский.

Он подчеркнул, что в украинском оборонно-промышленном комплексе постоянно растет доля частных компаний, и сейчас уже четыре из пяти компаний ОПК – негосударственные.

19 декабря Зеленский заявил, что украинское производство планирует выпустить 1 млн беспилотников и увеличить количество артиллерии в 2024-м.

21 декабря директор компании "Украинская бронетехника" отметил, что нарастить собственный выпуск снарядов быстро не получится, потому что оборудование нужно ждать два года и нет производства пороха.



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