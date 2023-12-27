Зеленський: За рік Україна втричі збільшила виробництво зброї. Йде робота над порохом

Президент наголосив, що виробництво вибухових речовин та порохів – складне питання не тільки для України, а і для всього світу

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Протягом поточного року український оборонно-промисловий комплекс випустив втричі більше зброї й техніки, ніж у 2022-му. Також зараз триває робота над виробництвом пороху, необхідного для виготовлення боєприпасів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед працівниками оборонно-промислового комплексу України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Лише за цей рік завдяки вам та усім, хто працює в нашому оборонному секторі, вдалося випустити вже втричі більше зброї та техніки, ніж у той рік. Є дуже вагоме зростання по виробництву боєприпасів, зокрема для артилерії", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів, і окрема увага приділяється виробництву вибухових речовин та порохів.

"Це питання спеціальної хімії, воно дійсно вкрай складне – і не лише для нас, а для більшості світу. Всюди це на сьогодні дефіцит. Інвестиції у цій сфері особливо потрібні, ми будемо їх нарощувати", – сказав президент.

Він наголосив, що Україна також на системному рівні розгортає виробництво боєприпасів для вітчизняних дронів, є і "важливі результати" у виробництві українських ракет.

"Кількісні та якісні показники щодо ракет вже відчутні більше і будуть ще більше", – запевнив Зеленський.

Він наголосив, що в українському оборонно-промисловому комплексі постійно зростає частка приватних компаній, і зараз вже чотири з п’яти компаній ОПК – недержавні.

19 грудня Зеленський заявив, що українське виробництво планує випустити 1 млн безпілотників та збільшити кількість артилерії у 2024-му.

21 грудня директор компанії "Українська бронетехніка" зазначив, що наростити власний випуск снарядів швидко не вийде, бо обладнання потрібно чекати два роки й нема виробництва пороху.

Читайте також: У Польщі б'ють тривогу: Захід багатший за Росію, але не встигає за нею у виробництві зброї