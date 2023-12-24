У Польщі б'ють тривогу: Захід багатший за Росію, але не встигає за нею у виробництві зброї

Європа не тільки роззброїлася, Європа ще й деіндустріалізувалася. І це проблема, заявив глава міністерства закордонних справ Польщі

Радослав Сікорський (Фото: EPA / Rafal Guz)

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після поїздки до Києва в інтерв'ю TVN24 сказав про необхідність негайно збільшувати виробництво боєприпасів та зброї для України.

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"Що Україні потрібно – це техніка та боєприпаси. Як Захід – Євросоюз плюс США – ми у 20 разів багатші за Росію, але Росія перевела свою промисловість на воєнні рейки й виробляє більше. А війни виграються не тактичними битвами, як у Бахмуті чи зараз в Авдіївці, а виробництвом", – сказав він.

Захід поки що з цим не справляється, визнав Сікорський.

Він розказав, що буде говорити з міністеркою промисловості Марженою Чарнецькою про те, що саме можна зробити для збільшення виробництва техніки та боєприпасів. Сікорський сказав, що Україна має унікальні компетенції в ракетних і безпілотних технологіях, і припустив, що Польща могла б стати майданчиком для їхнього виробництва. "Зараз такої промислової співпраці з Польщею практично немає, але вона повинна бути", – сказав міністр.



Він додав, що проблема не стільки в грошах, скільки у виробничих потужностях, бо "Європа не тільки роззброїлася, Європа ще й деіндустріалізувалася".

"І це потрібно компенсувати якомога швидше", – сказав Сікорський.

"Якщо Путін виграє цю війну, усі наші проблеми чи суперечки стануть мікроскопічними порівняно з такою катастрофою", – підсумував польський міністр.