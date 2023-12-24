В Польше бьют тревогу: Запад богаче России, но не поспевает за ней в производстве оружия
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский после поездки в Киев в интервью TVN24 сказал о необходимости немедленно наращивать производство боеприпасов и оружия для Украины.
"Что Украине нужно – это техника и боеприпасы. Как Запад – Евросоюз плюс США – мы в 20 раз богаче России, но Россия перевела свою промышленность на военные рельсы и производит больше. А войны выигрываются не тактическими битвами, как в Бахмуте или сейчас в Авдееке, а производством", – сказал он.
Запад пока с этим не справляется, признал Сикорский.
Он рассказал, что будет говорить с министром промышленности Марженой Чарнецкой о том, что именно можно сделать для увеличения производства техники и боеприпасов. Сикорский сказал, что у Украины есть уникальные компетенции в ракетных и беспилотных технологиях, и предположил, что Польша могла бы стать площадкой для их производства. "Сейчас такого промышленного сотрудничества с Польшей практически нет, но оно должно быть", — сказал министр.
Он добавил, что проблема не столько в деньгах, сколько в производственных мощностях, потому что "Европа не только разоружилась, Европа еще и деиндустриализировалась".
"И это нужно компенсировать как можно скорее", – сказал Сикорский.
"Если Путин выиграет эту войну, все наши проблемы или споры станут микроскопическими по сравнению с такой катастрофой", – подытожил польский министр.
- 18 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости увеличения производства оружия для противостояния России.
- По оценкам партнеров Украины, Россия сейчас производит 1,5 млн "тупых снарядов" в год.