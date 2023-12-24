В Польше бьют тревогу: Запад богаче России, но не поспевает за ней в производстве оружия

Европа не только разоружилась, Европа еще и деиндустриализировалась. И это проблема, заявил глава министерства иностранных дел Польши

Радослав Сикорский (Фото: EPA / Rafal Guz)

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский после поездки в Киев в интервью TVN24 сказал о необходимости немедленно наращивать производство боеприпасов и оружия для Украины.

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"Что Украине нужно – это техника и боеприпасы. Как Запад – Евросоюз плюс США – мы в 20 раз богаче России, но Россия перевела свою промышленность на военные рельсы и производит больше. А войны выигрываются не тактическими битвами, как в Бахмуте или сейчас в Авдееке, а производством", – сказал он.

Запад пока с этим не справляется, признал Сикорский.

Он рассказал, что будет говорить с министром промышленности Марженой Чарнецкой о том, что именно можно сделать для увеличения производства техники и боеприпасов. Сикорский сказал, что у Украины есть уникальные компетенции в ракетных и беспилотных технологиях, и предположил, что Польша могла бы стать площадкой для их производства. "Сейчас такого промышленного сотрудничества с Польшей практически нет, но оно должно быть", — сказал министр.



Он добавил, что проблема не столько в деньгах, сколько в производственных мощностях, потому что "Европа не только разоружилась, Европа еще и деиндустриализировалась".

"И это нужно компенсировать как можно скорее", – сказал Сикорский.

"Если Путин выиграет эту войну, все наши проблемы или споры станут микроскопическими по сравнению с такой катастрофой", – подытожил польский министр.