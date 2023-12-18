Кулеба: Україна та союзники мають збільшити виробництво зброї. З Орбаном ми впораємося

Кулеба сказав, що початок переговорів щодо вступу України до ЄС може переконати США продовжити допомогу

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність збільшення виробництва зброї для протистояння Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому каналу ARD.

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За його словами, Україна та її партнери мають збільшити виробництво боєприпасів та озброєнь.

"Як військова коаліція. Як брати по зброї. Ми повинні зберігати рішучість. Ми повинні триматися разом. Війна – це питання безпеки всієї Європи", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна "може впоратися" із блокуванням подальшої допомоги з боку Європейського Союзу прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Дипломат підкреслив, що початок переговорів щодо вступу України до ЄС може переконати США уможливити подальшу допомогу.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні.

Білий дім направив запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.

6 грудня Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

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