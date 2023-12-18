Кулеба: Украина и союзники должны увеличить производство оружия. С Орбаном мы справимся

Кулеба сказал, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС может убедить США продолжить помощь

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости увеличения производства оружия для противостояния России. Об этом он сообщил в интервью немецкому каналу ARD.

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По его словам, Украина и ее партнеры должны увеличить производство боеприпасов и вооружений.

"Как военная коалиция. Как братья по оружию. Мы должны сохранять решимость. Мы должны держаться вместе. Война – это вопрос безопасности всей Европы", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина "может справиться" с блокированием дальнейшей помощи со стороны Европейского Союза премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Дипломат подчеркнул, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС может убедить США сделать возможной дальнейшую помощь.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине.

Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины.

6 декабря Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

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